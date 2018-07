München - Die Sanierung und Ertüchtigung begann bereits während der Regionalligasaison der Löwen, pünktlich zum Start in der 3. Liga erstrahlt das Grünwalder Stadion nun im neuen Glanz, der aber eigentlich kein neuer ist. Die Stadt hat vielmehr in der Westkurve vor allem statische Baumaßnahmen vorgenommen und Blöcke saniert, die bislang gesperrt waren. Außerdem wurden in der Kurve neue sogenannte Wellenbrecher installiert. Das alles war nötig, um die erweiterte und genehmigte Kapazität von 15.000 Zuschauern beherbergen zu können.