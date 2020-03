Was das allerdings für München bedeutet, ist noch gar nicht wirklich abzusehen. Können die Spiele trotzdem in den Allianz Arena stattfnden? Gelten alle mit der Uefa ausgehandelten Verträge auch für das Jahr 2021? Und ist München überhaupt noch in der Lage, im Sommer 2021 ein derartiges Event auszurichten?