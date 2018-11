Um gerade vorgetäuschten Eigenbedarfs-Kündigungen einen Riegel vorzuschieben, fordert Dorothee Schiwy eine Gesetzesänderung vom Bund. Eigenbedarf solle nur noch für Verwandte in "gerader Linie" wie Eltern, Kinder, Enkel und nicht mehr für Zweitwohnungen gelten. Bei nachgewiesen vorgetäuschtem Eigenbedarf soll es saftige Bußgelder hageln. Sie fordert konkrete Vorgaben dafür, wie groß eine Wohnung für einen Eigenbedarfs-Mieter sein darf.

Und vor allem: Vermieter sollen schon im Kündigungsschreiben (und nicht erst vor Gericht) detailliert begründen müssen, wer genau einziehen soll, wo diese Person derzeit noch wohnt, welche Alternativwohnungen es sonst noch gibt und ähnliches.

Der Forderungskatalog an den Bundestag soll in den nächsten Tagen rausgehen. "Es ist nur eine Frage des politischen Willens", sagt Dorothee Schiwy. "Wenn das Parlament will, kann es mehr Mieterschutz auch in wenigen Monaten durchsetzen."

AZ-Kommentar: "Schnell handeln" von Vize-Lokalchefin Sophie Anfang.

Deutschland hat ein starkes Mieterschutzrecht – auf dem Papier. Denn in der Praxis stehen Mieter oft schutzlos da, wenn es hart auf hart kommt. Und gerade in der Mietwahnsinn-Stadt München kommt es sehr oft sehr hart. Die meisten Mieter sind juristische Laien. Und selbst wenn sie beraten werden, haben sie bisher im Falle eines Eigenbedarfs kaum eine Chance.

Sicherlich, ein vorgetäuschter Eigenbedarf hat harte Konsequenzen. Zumindest theoretisch. Um ihn nachzuweisen, müssten Mieter sich quasi auf die Lauer legen. Und zwar dann, wenn sie ihre Wohnung längst verloren haben. Eine Gesetzesverschärfung tut also Not, der Bundestag sollte schnell handeln.