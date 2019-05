Kufflers: Wiesn Wirt trotz Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Vor allem die Kufflers dürften mit dieser Nachricht gleich ein paar heimliche Kreuze schlagen. Denn seit an Ostern bekannt wurde, dass die Münchner Staatsanwaltschaft gegen Roland Kuffler wegen Vorteilsgewährung in Zusammenhang mit der Bewerbung für einen Gastronomiebetrieb in Wiesbaden ermittelt, musste sie bibbern, ob das womöglich die nächste Wiesn-Zulassung gefährden könnte.

Inzwischen hat das Kreisverwaltungsreferat Einsicht in die Ermittlungsakten beantragt, um die Zuverlässigkeit zu prüfen. "Da hierzu noch kein Ergebnis vorliegt, gilt zunächst die Unschuldsvermutung", resümiert das städtische Wirtschaftsreferat in der Stadtratsvorlage.

Und kommt zu dem Schluss, dass es "derzeit keine gesicherten Erkenntnisse" gebe, "die einer Zulassung widersprechen würden".

Kufflers ist der Wiesn-Platz noch nicht sicher

Ganz sorgenfrei allerdings dürfte die Wirtefamilie damit längst nicht sein. Denn wie aus gut informierten Kreisen zu hören ist, werden durchaus "erforderliche Konsequenzen gezogen", falls es vor Beginn der Wiesn in diesem Herbst noch "hieb- und stichfeste Beweise" gegen Roland Kuffler geben sollte. "Das kann bis zum Entzug der Konzession führen", heißt es.

Damit wäre also doch noch die Bahn frei für Lorenz Stiftl, den ersten Nachrücker auf der Bewerberliste. Ein bisserl spannend bleibt es also immer noch.

So läuft das Punktesystem

Wer als Großwirt auf die Wiesn will, muss eine möglichst große Zahl an Bewertungspunkten sammeln, die die Stadt in 13 Kategorien vergibt – von "Volksfesterfahrung" über "technischer Standard" bis "Ökologie und Umweltschutz". In jeder Kategorie können die Bewerber 0 bis 11 Punkte bekommen. Die werden dann noch – je nach Wichtigkeit der Kategorie – mit dem Faktor 2 oder 4 gewichtet. Viele der kleinen Wiesnwirte bewerben sich doppelt, weil sie sich auch auf die großen Wiesnzelte bewerben.

