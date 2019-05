Sie sprachen die Fans an, deren Unterstützung könnte den Unterschied machen.

Eines muss allen klar sein – und ich bin sicher, dass es jeder verinnerlicht hat: Solche Spiele gewinnt man nur gemeinsam. Die Mannschaft braucht die Fans. Jeder, der mal Sport betrieben hat, weiß, wie es in einem aussieht, wenn man fünf Spiele in Folge verloren hat, natürlich fängt man das Denken an, und das darf man in so einer Situation nicht. Aber die Fans werden sie nach vorne treiben. Ich bin mir sicher, dass sich jeder bewusst ist, dass es das letzte Heimspiel für lange Zeit ist. Jeder hat die Chance, seine Stimme über den Sommer auszukurieren. Wenn unsere Fans eines immer konnten, dann unsere Mannschaft nach vorne zu plärren. Ich halte mich aus vereinspolitischen Dingen raus, aber eines möchte ich dieses Mal sagen: Ich hoffe, dass dieser Samstag ein vollkommen unpolitischer wird, dass alle an einem Strang ziehen und nur die Liebe zu unseren Löwen uns verbindet. Auch wenn von den Fans ein paar Sachen gemacht wurden, die den Verein einiges Geld an Strafen gekostet haben: Wenn’s drauf ankommt, stehen alle zusammen.