Eine für Mittwoch geplante Aufsichtsratssitzung hätte nicht nur für rauchende Köpfe, sondern auch Lösungen an der Grünwalder Straße sorgen sollen. "Die Sitzung hat nicht stattgefunden", sagte Gorenzel ohne Angabe von Gründen und erklärte, dass die Themen in "Arbeitsgruppen" abgearbeitet werden sollen. Was er hinzufügte, könnte vielsagender kaum sein: "Ich bin für die Außendarstellung im Bereich Sport zuständig. Daher kommentiere ich nur diesen Bereich final nach außen. Alles andere müssen die Herren in ihren Geschäftsbereichen kommunizieren", sagte Gorenzel.