Bogenhausen - Der Besuch des bulgarischen Innenministers Mladen Marinov hat am Montag in Bogenhausen für Aufsehen gesorgt. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte seinen Staatsgast nach dem offiziellen Teil, bei dem es unter anderem um die EU-Außengrenzen und die Bekämpfung von Organisierter Kriminalität ging, in den Bogenhauser Hof zum Mittagessen eingeladen. Die Polizei sperrte dafür zwölf öffentliche Parkplätze und drohte mit Abschleppungen.