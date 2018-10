Staatsdinner im Buckingham Palast Herzogin Kate: Schon wieder trägt sie Schmuck von Prinzessin Diana

Aller guten Dinge sind drei

Das offizielle Staatsbankett, an dem auch die britische Premierministerin Theresa May (62) teilgenommen hatte, war nicht der erste Anlass, zu dem Herzogin Kate die Tiara trug. Das erste Mal zeigte sie sich mit dem geschichtsträchtigen Accessoire bereits im Juli 2017. Damals trug sie die Tiara im Rahmen eines spanischen Staatsbesuches am britischen Königshof. Fünf Monate später, im Dezember 2017, schmückte die über 100 Jahre alte Tiara dann ihr Haupt beim alljährlichen Winterball im Buckingham Palast. Queen Mary (1867-1953) ließ die Lover's Knot Tiara bereits im Jahr 1914 anfertigen. Später vererbte sie es an ihre Enkelin, Queen Elizabeth II.