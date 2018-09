Der TSV 1860 kämpft am neunten Spieltag bei der Spielvereinigung Unterhaching um die Vorherrschaft in München. Zumindest in der Dritten Liga. Und vielmehr bis vor die Tore Münchens, wenn man so will. Um 19 Uhr kreuzen Löwen-Trainer Daniel Bierofka und Haching-Coach Claus Schromm mit ihren Mannschaften die Klingen.