München - Der Bundestagsabgeordnete Florian Post (SPD) ist alarmiert: In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in sein Bürgerbüro in der Belgradstraße eingebrochen und haben die Sicherungsfestplatte eines Bundestags-Rechners gestohlen, dazu einige CD-Datenträger. Welche Daten so in fremde Hände geraten sind, untersucht jetzt der IT-Sicherheitsdienst des Bundestags.