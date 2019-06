Schlagmann Neuer fordert jedenfalls zwei Siege in den EM-Qualifikationspartien am Samstag in Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland (beide 20.45 Uhr/RTL). "Wir wollen unserem Trainer zeigen, dass er sich total auf uns verlassen kann, auch wenn er nicht dabei ist. Dass er weiß: Auf diese Spieler ist Verlass, das sind gute Jungs und super Typen – und die holen sechs Punkte für mich", sagte Neuer am Dienstag über Bundestrainer Joachim Löw, der verletzt ausfällt.