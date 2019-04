TSV 1860 weist in Stellungnahme auf Beleidigungen hin

Die Vorwürfe gegen Kessel decken sich mit Aussagen von Günther Gorenzel. "Es waren mehrere Dinge, die ich hier nicht wiedergeben will, weil diese Dinge in unserer Gesellschaft heutzutage nichts mehr verloren haben. Wir haben dem DFB diese Dinge ganz klar wiedergegeben, aber das gehört nicht in die Öffentlichkeit", sagte der Sport-Geschäftsführer der Löwen am Dienstag. Bereits nach der Partie hatte sich Trainer Daniel Bierofka ähnlich geäußert.