Streit zwischen Bastian Yotta und Chris Töpperwien

Bastian Yotta zeigt sich dagegen (mal wieder) nicht von seiner besten Seite. Domenico und Felix fordern den Mucki-Millionär auf, erneut das Gespräch mit seinem Erzfeind Chris Töpperwien zu suchen. Doch er reagiert gereizt, verweist auf ein zuvor abgewiesenes Gespräch: "Ok! Dann leck‘ mich. Ich habe den Streit nicht angefangen. Er ist zur Presse und hat Scheiß über mich geredet. Dann habe ich zurückgeschossen und gepostet: Richtige Männer machen das nicht. Oh, da haben wir den Fehler. Richtige Männer? Pussys machen das natürlich. Also wissen wir jetzt was Chris ist! Er ist zur Presse, weil ich gespendet habe."