Spruch des Tages Das bereut Marcus Mumford

Marcus Mumford (31), Frontmann der Folk-Rockband Mumford & Sons ("Delta"), war im Mai 2018 mit seiner Ehefrau, Schauspielerin Carey Mulligan (33, "Der große Gatsby"), bei der royalen Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37). Dabei fingen die TV-Kameras in der Kirche ein, wie er gähnte. Er sei davon überzeugt gewesen, dass kaum Kameras auf ihn gerichtet seien würden, bei "all diesen verdammt berühmten Leuten" im Raum, wie er sich im Interview mit dem "Rolling Stone" erinnerte. "Und dann haben sie mich natürlich beim Gähnen erwischt", so Mumford weiter. Die Hochzeit bezeichnete er dennoch als "toll".