Schönheits-OPs: Michael Wendler ist nicht abgeneigt

Die Fältchen im Gesicht sollten weg, sein Aussehen sei ihm schließlich noch nie egal gewesen, so Wendler. "Ich habe auch mal Botox machen lassen. Das hat auch sehr viel gebracht", resümiert der Schlagersänger beim Besuch einer Düsseldorfer Schönheitsklinik, in der er sich Pickel ausdrücken lässt. Kein Witz, der Wendler will eben bei der kirchlichen Trauung in Las Vegas porentief gereinigt mit seiner Laura vor dem Altar stehen.