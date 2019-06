In wenigen Jahren wird man sich Sprachassistenten nicht mehr entziehen können

Es liegt aber doch in der Eigenverantwortung der Bürger, ob sie sich ein solches Gerät ins Haus holen, das sie im Extremfall auskundschaften kann – oder eben nicht.

In wenigen Jahren wird man sich dem gar nicht mehr entziehen können, weil man bestimmte Features, um den Alltag zu erledigen, fast nur noch über solche Sprachassistenten bekommen kann. Es ist einfach und billig, darauf zu verweisen, dass jeder selbst entscheiden kann, ob man sich sowas zulegt oder nicht. Das mag jetzt noch stimmen, in fünf Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass die Sprachassistenten einen technologischen Trend vorzeichnen. Die künftigen IT-Systeme werden viel mehr auf Spracherkennung setzen als auf die Tastatur. Was derzeit mit Sprachassistenzsystemen passiert, gehört eher noch in den Bereich Hip-sein, Unterhaltung und Spaß. Künftig wird das vom beruflichen und privaten Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Daher ist es auch sehr wichtig, die Konfiguration viel mehr in den Blick zu nehmen.