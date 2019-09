Sportstar ist HIV-positiv Nach William: Prinz Harry spricht Ex-Rugbyspieler Gareth Thomas Mut zu

Thomas ist der erste britische Sportler, der seine HIV-Erkrankung öffentlich macht. 2009 hatte er sich, zu der Zeit noch aktiver Rugbyspieler, als homosexuell geoutet. Seit 2016 ist er mit seinem Mann Stephen verheiratet. Dieser sei nicht mit dem HI-Virus infiziert, erklärte Thomas in einem Interview mit dem "Sunday Mirror". Der Zeitung erzählte er auch, dass er mittlerweile durch Medikamente und Unterstützung seines Umfeldes gut mit der Erkrankung zurechtkomme. Am Wochenende absolvierte er sogar einen Ironman in seiner Heimat Wales.