München - Die Gaststätte an der Lerchenauer Straße liegt auf städtischem Grund. Sie steht an einem Sportplatz. Und so ging es bei dem Versuch der Stadt, eine Veranstaltung mit AfD-Parteiprominenz dort zu verhindern, auch nicht einfach "nur" um irgendein Nebenzimmer. Sondern auch um die Frage, was auf einem städtischen Sportplatz zumutbar ist.