Matthäus: Hernández noch kein "lohnendes Geschäft"

Ex-Kollege Lothar Matthäus hat nun leichte Kritik an Salihamidzics Aussagen geübt. "Ich war nicht nur von Brazzos Aussagen überrascht, sondern auch vom Zeitpunkt", schreibt Matthäus in seiner Sky-Kolumne "So sehe ich das". "Ohne Not solch große Taten anzukündigen, in Zeiten, in denen viele Klubs um ihre Existenz kämpfen, ist nicht jedermanns Geschmack. (...) Ich würde mir nur aktuell ein kleines bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen."