Kein klares Bekenntnis zu Kovac

Moderator Jochen Breyer hakte nach und wollte wissen, wie es am Saisonende weitergehe. "Das werden wir sehen", antwortete Salihamdizic vielsagend nichtssagend. "In diesen Zeiten, wo wir Vieles erreichen und Titel gewinnen können, sind wir gut beraten, unsere Energie nicht auf Personalüberlegungen zu verlieren", so "Brazzo" weiter.