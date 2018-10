Vereinspräsident Uli Hoeneß, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic sorgten am Freitag mit einer harschen und wohl unverhätlnismäßigen Medienschelte für Aufsehen, das Trio wehrte sich gegen die jüngste Berichterstattung und nahm die Münchner Spieler mit emotionalen Worten in Schutz. "Heute ist ein wichtiger Tag für den FC Bayern, weil wir Ihnen mitteilen, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen", sagte Rummenigge im überfüllten Presseraum an der Säbener Straße.