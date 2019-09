Salihamidzic: Rummenigge ausschlaggebend für Coutinho-Transfer

Der Sportdirektor des FC Bayern, Hasan Salihamidzic, hat sich nun in einem Interview mit "The Athletic" zu dem gelungenen Transfer von Philippe Coutinho (27) zum FC Bayern geäußert: "Es war eine ungewöhnliche Situation, die durch den Transfermarkt bedingt war. Coutinho war plötzlich auf dem Markt." Zudem soll neben persönlichen Beziehungen zum Manager des Brasilianers auch das Mitwirken des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge eine große Rolle gespielt haben. Rummenigge habe "eines der besten Netzwerke im internationalen Fußball", so Salihamidzic.