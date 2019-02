Gorenzel: "Es war ein Spektakel"

...Pfiffe von den Rängen: "Ich interpretiere es so: Die Zuschauer wollen Spektakel sehen. Am Ende des Tages war ein auch ein Spektakel, nur: Wir impfen der Mannschaft ganz bewusst ein, sich nicht von den Emotionen treiben zu lassen. Wir hatten schon viele Spiele, in denen wir überpowert haben, unnötige Räume bespielt haben, zu hohes Risiko gegangen sind und dann die Rechnung präsentiert bekommen haben. Wir müssen ruhig bleiben, auf uns vertrauen und dürfen nicht ungeduldig werden. Die Zuschauer wollen immer, dass der Ball nach vorne gespielt wird, nur: Es ist nicht immer erfolgreich, wenn du den Ball nur nach vorne spielst und nur riskierst. Deshalb: Verständnis für die Zuschauer, aber die Zuschauer müssen auch Verständnis dafür haben, wie wir das Spiel anlegen. Das machen wir bewusst so. Wir versuchen, der Mannschaft einzuimpfen, sich nicht von der Hektik anstecken zu lassen. Wir wollen mit drei, vier fünf Pässen mehr die Räume öffnen und müssen die richtige Mischung finden: Wann spiele ich tief? Wann muss ich noch mehr auf Ballzirkulation spielen? Dass die Zuschauer das in der ein oder anderen Situation anders interpretieren, dafür habe ich vollstes Verständnis. Aber es ist Teil einer Spielidee, nicht immer nur blind nach vorne zu stürmen."

"Brauchen jetzt Spieler, der Verantwortung übernehmen"

...Mölders’ Ansprache auf dem Zaun: "Sascha ist als Führungsspieler ganz stark gefragt. Er marschiert voran, füllt diese Rolle auch gut aus. Das merkt man in der Kabine, das merkt man im Spiel und wenn ein Spieler mit der Reputation eines Sascha Mölders auch nochmal einen Appell an die Fans richtet, ist das sicher positiv und wird sicher bei dem ein oder anderen Fan für einen Denkanstoß sorgen. Wir brauchen jetzt unbedingt Spieler, die Verantwortung übernehmen. Da hat Sascha zu hundert Prozent Recht."

