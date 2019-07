Spitzen-Sommelier testet Faule Birne oder Bullshit? So schmecken die Weine der Stars

Wer alles hat und noch mehr - legt sich in der Regel noch ein Weingut zu. Das ist für viele Stars der Gipfel an Lebensqualität und Luxus. Rock-Legende Sting (67) keltert Wein in der Toskana, Regisseur Francis Ford Coppola (80) besitzt ein Weingut in Kalifornien, das einstige Traumpaar Angelina Jolie (44) und Brad Pitt (55) erzeugt Wein in Südfrankreich und Günther Jauch (63) ist im Nebenberuf Winzer an der Saar.