Ein Verbleib in München gilt mittlerweile als äußerst unwahrscheinlich: Aktuell ist James noch an die Bayern ausgeliehen, der deutsche Rekordmeister verfügt bis zum 15. Juni über eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro. Da der 27-Jährige in der abgelaufenen Saison allerdings weiter hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, deutet sich ein Abschied aus München an.