Laut einem Bericht der "Marca" soll James den Bayern bereits mitgeteilt haben, dass er nicht über den Sommer hinaus beim deutschen Rekordmeister bleiben will. Der 27-Jährige kommt unter Niko Kovac, anders als unter Jupp Heynckes in der Vorsaison, nur unregelmäßig zum Zug. Wegen seiner überschaubaren Einsatzzeiten soll James schon länger unzufrieden sein. Ende Dezember heizte er die Gerüchte um einen Abschied im Sommer an. "Unter dem neuen Coach spiele ich nicht so viel. Wenn ich gehen muss, weil ich nicht spiele, dann werde ich gehen", sagte James bei einem Sponsorentermin in Bogotá.