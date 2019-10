München/Nürnberg - Egal ob "nach Schwanzlänge aufgestellt wird", ein Trainer "dem Schiri seine Brille ausleihen möchte" oder ein Spiel in München mit einem "Zahnarztbesuch" verglichen wird, wenn einer im Fußball-Business mal einen Spruch loslässt, dann ist dieser nicht immer logisch, aber oftmals ziemlich lustig. Seit 2006 zeichnet die "Deutsche Akademie für Fußballkultur" den Fußballspruch des Jahres aus. Seit dem Sommermärchen in Deutschland durften sich u.a. Lukas Podolski, Mehmet Scholl, Manuel Neuer, Udo Lattek oder Hans Meyer in die Liste der Gewinner eintragen.