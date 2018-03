Weidenfeller: "Das hat mein Leben verändert"

Schon am Tag nach dem Attentat hatte der BVB das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den AS Monaco nachgeholt. Tuchel erklärte zudem, "absolut davon überzeugt" zu sein, dass der Vorfall Auswirkungen auf die Leistungen der Spieler gehabt habe.

Die neben Tuchel geladenen BVB-Akteure sprachen offen darüber, dass das Erlebte sie teilweise bis heute belaste. "Das ist immer noch ein Thema in der Mannschaft. Ich kenne Spieler, die noch immer darunter leiden. Das war ein Anschlag auf das Leben", sagte Torwart Roman Weidenfeller: "Das hat mein Leben verändert." Er selbst nehme seitdem psychologische Hilfe in Anspruch: "Man ist immer noch betroffen, immer noch schreckhaft."

Während Weidenfeller von den Nachwirkungen der Ereignisse erzählte, saß wenige Meter entfernt von ihm Sergej W. Bei den Zeugenaussagen starrte der Angeklagte zumeist auf ein vor ihm liegendes Blatt Papier. Eine Bitte um Entschuldigung, wie er sie bei dem am Arm verletzten ehemaligen BVB-Innenverteidiger Marc Bartra und dem verletzten Polizisten ausgesprochen hatte, kam ihm am Montag nicht über die Lippen.

Sven Bender: "Wir als Spieler hätten nicht spielen sollen"

Inzwischen hat W. die Zündung der drei Sprengsätze zugegeben, allerdings bestreitet er die Tötungsabsicht. Ihm wird unter anderem versuchter Mord in 28 Fällen vorgeworfen. Das Geschehen schilderte auch BVB-Kapitän Marcel Schmelzer mit persönlichen Worten. Er habe "die Angst in den Gesichtern gesehen", sagte der 30-Jährige.

Wie auch andere Zeugen berichtete er von ernsten Schlafproblemen. Dies habe sich zwar inzwischen gebessert, doch er zucke immer noch bei lauten Geräuschen zusammen. "Ich versuche, es wegzuschieben. Aber es gibt immer wieder Momente, in denen man denkt, was für ein Glück wir hatten."

Der ehemalige Dortmunder Sven Bender berichtete davon, dass der Anschlag und der Umgang damit sogar ein Grund für seinen Wechsel zu Bayer Leverkusen waren. Ausnahmslos als Fehler bezeichneten es inzwischen alle Beteiligten, dass das Team bereits am nächsten Tag wieder auf dem Spielfeld stehen musste. "Im Nachhinein glaube ich, haben wir einen Fehler gemacht. Wir als Spieler hätten nicht spielen sollen", sagte Bender: "Aber wir waren ja noch nie in einer solchen Situation. Wir wussten nicht, was am Tag danach das Beste war."

Lesen Sie hier: Timo Werner - Die Uhr gestoppt, der WM-Countdown läuft