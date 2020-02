Zurek freut sich auf "feurige Atmosphäre"

München war bereits im Januar 2019 Austragungsort der Handball-WM der Männer in Deutschland und Dänemark. Das Turnier hat gezeigt, wie beliebt der Handballsport in München ist. Drei der insgesamt fünf Spieltage in der Olympiahalle waren ausverkauft – auch ohne direkte deutsche Beteiligung! Sportreferentin Beatrix Zurek (SPD) dazu: "Der Handball hat München schon während der WM 2019 total in seinen Bann gezogen. Wenn die Landeshauptstadt 2024 wieder EM-Spiele ausrichten darf, freue ich mich schon heute auf die feurige und einmalige Atmosphäre."