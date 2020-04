München - Die beiden ehemaligen Flüchtlinge Alphonso Davies vom FC Bayern und Asmir Begovic vom AC Mailand kämpfen in einem Videospiel für den guten Zweck. Der Kanadier Davies (19) und Begovic (32) aus Bosnien-Herzegowina treten am Samstag (17.00 Uhr) in einem Best-of-3-Livestream-Turnier von eFootball PES 2020 gegeneinander an. Sie wollen nach offiziellen Angaben in drei Online-Matches den Kampf des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR gegen Corona unterstützen.