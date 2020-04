Flick will in dieser schwierigen Zeit "Solidarität praktizieren und in unserer Heimat ein klares Zeichen setzen für ein Miteinander". Mit der Initiative werden unter anderem allein lebende Senioren unterstützt, sie erhalten Blumen, Kosmetik oder Gutscheine für Bücher. Schülern sollen Ostergeschenke übergeben werden. Auch für Menschen, die in Einkaufsmärkten, Arztpraxen oder Apotheken arbeiten, sind Präsentkörbe geplant. Eine tolle Aktion in der Corona-Krise. Flick hilft seiner Heimat.