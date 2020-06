Große Hoffnung für die Konkurrenz gibt es vorerst nicht. In den Jugendmannschaften der Münchner tummeln sich noch zahlreiche weitere Top-Talente, auch die U19 des Rekordmeisters stand bis zum Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie souverän an der Tabellenspitze. In Armindo Sieb, Mamin Sanyang (beide 17, kommen aus Hoffenheim) und Lenn Jastremski (19/VfL Wolfsburg) stehen schon jetzt drei hoffnungsvolle Neuzugänge fest.

In der Bundesliga haben die Bayern ihre Vormachtstellung bereits seit Jahren zementiert. Es scheint fast so, als gäbe es mittlerweile auch in der Jugend kaum noch ein Vorbeikommen an den Bayern.