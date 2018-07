In der Münchner VHS, im Deutschen Museum, der Volkssternwarte und in der ESO Supernova dreht sich in dieser Nacht alles um unseren ständigen Begleiter. Bei einer Vielzahl an Vorträgen, Führungen und Teleskopbeobachtungen ist für jeden etwas dabei. "Wir stehen dafür, dass die Astronomie wieder mehr Anklang unter Kindern und Jugendlichen findet. So eine totale Sonnenfinsternis wirkt da beinahe wie eine Einstiegsdroge", scherzt Dr. Christian Sicka, Kurator für Astronomie am Deutschen Museum.