Auch der Mars ist zu sehen

Übrigens: Neben dem Mond steht zeitgleich der Mars in Opposition zur Sonne. Somit ist er den ganzen Sommer hindurch gut zu beobachten. Wer momentan einen Blick in den Nachthimmel, wird unterhalb des Mondes bei genauerem Hinsehen auch den Mars entdecken.

Um auch den Laien an diesem außergewöhnlichen Naturspektakel teilhaben zu lassen, veranstalten verschiedene Münchner Kompetenzzentren am 27. Juli "Die Lange Nacht der Mondfinsternis".

In der Münchner VHS, im Deutschen Museum, der Volkssternwarte und in der ESO Supernova dreht sich in dieser Nacht alles um unseren ständigen Begleiter. Bei einer Vielzahl an Vorträgen, Führungen und Teleskopbeobachtungen ist für jeden etwas dabei. "Wir stehen dafür, dass die Astronomie wieder mehr Anklang unter Kindern und Jugendlichen findet. So eine totale Sonnenfinsternis wirkt da beinahe wie eine Einstiegsdroge", scherzt Dr. Christian Sicka, Kurator für Astronomie am Deutschen Museum.

So sieht das Programm bei der "Langen Nacht der Mondfinsternis" in München aus

Im Deutschen Museum werden unter anderem die West- und Oststernwarte geöffnet sein. Von dort aus lässt sich die Mondfinsternis mit Teleskopen beobachten. Los geht's um 18.30 Uhr, der Eintritt beträgt 6 Euro (ermäßigt 4 Euro).

Die VHS (Einsteinstraße 28) bietet diverse Kurzvorträge rund um die Astronomie an. Ab 20.45 kommentiert zudem der renommierte Astrophysiker Prof. Dr. Harald Lesch die Live-Bilder zur Mondfinsternis.

Auf der Dachplattform der Volkssternwarte (Rosenheimer Straße 145h) kann man die Mondfinsternis mit Teleskopen beobachten. Los geht's ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt 6 Euro (ermäßigt 4 Euro).

Familien mit Kindern sind im ESO Supernova Planetarium in Garching (Karl-Schwarzschhild-Straße 2) am besten aufgehoben. Sie öffnet ihr Besucherzentrum und bietet ein buntes Rahmenprogramm rund um die Mondfinsternis. Los geht's um 18.30, der Eintritt ist frei.

Ausführliche Informationen zum Programm bei der "Langen Nacht der Mondfinsternis" finden Sie hier.