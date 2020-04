Die SPD ist davon überzeugt, dass eine solche Öffnung möglich ist – vorausgesetzt, es gibt ein schlüssiges Hygienekonzept sowie vernünftige Öffnungsregeln. Die Landtagsabgeordnete und tierschutzpolitische Sprecherin der Bayern-SPD Martina Fehlner bezieht sich dabei auch konkret auf Hellabrunn: "Der Tierpark Hellabrunn in München beispielsweise hat eine Gesamtfläche von 44.000 Quadratmetern. Wenn man den Empfehlungen der Staatsregierung folgt und für jeden Besucher 20 Quadratmeter Fläche einrechnet, könnte man dort täglich 2.100 Menschen einlassen." Ihr Vorschlag: Online-Tickets, die vor Ort kontaktlos eingescannt werden könnten. "So vermeidet man auch Warteschlangen am Einlass."