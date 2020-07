Auch in seinem Wahlkreis hat diese Ansicht Unterstützer. So schreibt jemand, der im Wahlkreis eine leitende Stelle besetzt: "Die (Organisation der Wahl) ist für Ehrenamtliche sehr viel Arbeit, die es zu würdigen und nicht zu torpedieren und kritisieren oder gar als undemokratisch zu diffamieren gilt. Es wird mit Unterstellungen, Verleumdungen und Unwahrheiten gearbeitet."

Anders sieht das die ehemalige Landtagsabgeordnete Isabell Zacharias, die ebenfalls im Bundeswahlkreis Mitglied ist: "Ich verstehe die Eile nicht", sagt sie. "Ich kann als Angestellte in einem systemrelevanten Job und wegen der Zugehörigkeit meines Sohnes zur Risikogruppe nicht an den Delegiertenwahlen teilnehmen." So könne sie weder ihr aktives noch passives Wahlrecht wahrnehmen. Zudem sei eine korrekte Vorstellung aller Kandidaten nicht gewährleistet worden.

Auch Rasmus Kleine, Mitglied des Wahlkreises meint: "Man bekam da von Anfang an den Eindruck, dass diese Wahl einfach so schnell wie möglich durchgezogen werden sollte. Ich hätte mir mehr Zeit gewünscht, um die Kandidaten kennenlernen zu können." Die stellvertretende Vorsitzende des Wahlkreisvorstands, Lea Schütze glaubt: "Gerade für alte Menschen und Menschen aus der Risikogruppe ist diese Wahl natürlich schwierig."

SPD-Abgeordneter: "Solche Behauptungen sind parteischädigend"

Doch die Beschwerden gehen weiter: So stand in der Einladung zur Delegiertenwahl, die der AZ vorliegt der Satz: "Der Vorstand hat ein einstimmiges Votum mit 12:0 Stimmen für Florian Post abgegeben." Von den Mitbewerbern kein Wort. "Das hat in der Einladung nichts verloren", meint Klaus Weinzierl. Posts Herausforderin Philippa Sigl-Glöckner hofft, dass so ein Satz keinen Einfluss auf das Wahlverhalten hat: "Die Mitglieder der SPD haben traditionell einen eigenen Kopf und lassen sich wenig beeinflussen." Auch ihr Konkurrent Goodwin hält sich bedeckt: "Die Ortsvereinsvorstände wissen am besten, wann und in welcher Form sie zu einer Delegiertenwahl einladen."

Es gibt allerdings ein weiteres Thema, das viele zu beschäftigen scheint: Florian Posts Büroleiter Leo Hausleiter ist nämlich auch Vorsitzender des Wahlkreises. "Der Vorsitzende des Gremiums, welches eine Art Aufsichtsrat ist, wird gleichzeitig als Mitarbeiter des örtlichen Bundestagsabgeordneten beschäftigt", erklärt Zacharias. "Hier besteht aus meiner Sicht ein enormer Interessenskonflikt." Dem schließt sich auch Rasmus Kleine an: "So etwas hat einen ganz unguten Beigeschmack."

Der Abgeordnete Post weist die Kritik entschieden zurück: "Leo Hausleiter trennt sehr scharf seine Tätigkeit für mich als Mitarbeiter und für sein Ehrenamt in der Partei, das er in seiner Freizeit ausführt", so Post. "Alle anderen Behauptungen sind bösartige Unterstellungen, die jeglicher Grundlage entbehren. So etwas zielt unter die Gürtellinie, ist parteischädigend."

Bald wird feststehen, wer für die SPD im Münchner Norden antritt. Doch egal, wer sich am Ende durchsetzt: Bei den Umfragewerten der Partei ist es noch lange nicht klar, ob der erfolgreiche Bewerber heuer überhaupt in den Bundestag einziehen wird.

