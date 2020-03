Reiter stehen nun schwierige Koalitionsverhandlungen bevor. Die SPD wurde bei der Kommunalwahl nur drittstärkste Kraft hinter den Grünen und der CSU. Frank deutete an, dass die CSU für Gespräche bereit sei: "Die CSU ist in jedem Belang zweitstärkste Kraft in dieser Stadt. Wir stehen bereit, in dieser schwierigen Zeit Verantwortung für unsere Stadt zu übernehmen."