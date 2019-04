Die Idee: Die Stadt soll das Gebäude kaufen, in dem seit 1907 das Gabriel-Filmtheater in vierter Generation von der Familie Gmell betrieben wird. Chefin Alexandra Gmell hatte der AZ erklärt: "Da geht’s natürlich um Geld und dass wir das Haus so, wie es jetzt ist, nicht teilen können. Wir müssen verkaufen und das dann ausbezahlen. An die anderen Familienmitglieder." Würde der Kinobetrieb sich lohnen, hätten sie es weiter versucht, hat Gmell der AZ gesagt.