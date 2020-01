Spaziergang mit Folgen Herzogin Meghan im Visier: Das Netz fordert eine Nanny für Baby Archie

Herzogin Meghan (38) steht nach einem Spaziergang in der Nähe ihres kanadischen Anwesens auf Vancouver Island in der Kritik. Sichtlich gut gelaunt und befreit von den "Megxit"-Debatten der vergangenen Wochen schlenderte sie am Montag in Begleitung ihrer zwei Hunde und von zwei Sicherheitsmännern bewacht durch den Park. Währenddessen schlummerte ihr Sohn Archie (8 Monate) in einer Brusttrage, die sich die Herzogin umgeschnallt hatte. Twitter-User nahmen die Fotos des Ausflugs, die unter anderem der britischen "Daily Mail" vorliegen, genauestens unter die Lupe und befanden: In Sachen Tragetechnik müsse Meghan noch üben.