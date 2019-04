Geheimtrainings beim TSV 1860

In dieser Woche ergreift der 1860-Trainer nun eine erste Maßnahme, um auf den wiedergekehrten Abstiegskampf zu reagieren. Ab Mittwoch werden die Löwen Geheimtrainings an der Grünwalder Straße absolvieren. Dann heißt es: Zutritt verboten! In den nicht-öffentlichen Einheiten will Bierofka seine Spieler für die nervenaufreibenden kommenden Wochen schärfen.