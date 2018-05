"Da wird eine Verbundenheit mit dem Klub signalisiert. Das finde ich großartig und zeigt mir, dass der Fußball nicht nur in die falsche Richtung läuft", sagte der 72-Jährige. Grundsätzlich finde er es "sehr schade, dass so ein Traditionsverein absteigt. Ich wünsche mir, dass Köln schnellstmöglich wieder aufsteigt", sagte Heynckes vor dem Bundesligaspiel des FC Bayern am Samstag (15:30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) in Köln.