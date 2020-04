Zweckentfremdung: Rund 700 Verfahren eingeleitet

Demnach sind in zwei Jahren genau 2.222 Hinweise auf eine vermutete Zweckentfremdung von Wohnraum auf der Plattform eingegangen. Von diesen Hinweisen konnte die Stadt in rund 700 Fällen zweckentfremdungsrechtliche Verwaltungsverfahren einleiten, etwa 200 dieser Verfahren sind mittlerweile schon abgeschlossen. Schiwy zufolge werde die Plattform von den Münchnern "in äußerst regem Umfang genutzt".