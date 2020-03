Coronavirus: Diese Geisterspiele muss der FC Bayern bestreiten

Samstag, 14. März, 18.30 Uhr: 1. FC Union Berlin - FC Bayern München (Bundesliga 26. Spieltag)

Mittwoch, 18. März, 21 Uhr: FC Bayern München - FC Chelsea (Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League)

Sonntag, 22. März, 15.30 Uhr: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt (Bundesliga 27. Spieltag)

Samstag, 4. April, 18.30 Uhr: Borussia Dortmund - FC Bayern München (Bundesliga 28. Spieltag)

Samstag, 11. April - Montag, 13. April: FC Bayern München Fortuna Düsseldorf (Bundesliga 29. Spieltag/ noch nicht terminiert)

Falls der FC Bayern das Viertelfinale der Champions League erreicht, würde das Spiel in der Allianz Arena wahrscheinlich auch als Geisterspiel stattfinden. Ob der FC Bayern erst in München oder erst auswärts antreten muss, entscheidet sich bei der Auslosung am 20. März in Nyon.