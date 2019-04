Marienplatz: Kein Souvenirverkauf an Sonntagen

Damit bliebe es dabei, dass Souvenirs in München sonntags nur in der Arena in Fröttmaning und im Olympiapark verkauft werden dürfen – wie in vielen touristischen Orten in Bayern auch. Nur ausgerechnet um den Marienplatz eben nicht. "Das ist ein Schlag ins Gesicht für uns Souvenirverkäufer", sagt Malescha zur AZ. "Ganz zu schweigen von der Missachtung der München-Gäste, die sonntags – außer bei der Gastronomie – vor verschlossenen Türen stehen. Bei den Millionen Tagesgästen ist das ein blanker Witz."