München -Corona sorgt für eine Urlaubssaison der Extreme: Die einen feiern am Ballermann auf Mallorca schon wieder heiße Partys, als hätte es die Pandemie nie gegeben. Andere dagegen haben aufgrund der weiterhin hohen Ansteckungsrisiken alle Reisepläne auf Eis gelegt. Jetzt weckt die Bundesregierung zumindest die zarte Hoffnung, dass es in diesem Sommer doch noch so etwas wie Urlaubs-Normalität geben könnte.