Denn: Wer im Juli und im August keine Miete bezahlt, darf im September gekündigt werden. Die sozialen Auswirkungen der Coronakrise träfen so Münchner, die in Kurzarbeit sind oder arbeitslos (und ihre Rücklagen aufgebraucht haben) mit voller Wucht. Der Mieterverein schätzt, dass jeder zweite Münchner Haushalt coronabedingt zumindest in Miet-Zahlungsschwierigkeiten geraten könnte, berichtet Schiwy.