Sonderpreis für Corona-Berichterstattung Deutscher Fernsehpreis: Die Preisträger der 21. Ausgabe stehen fest

Als bestes Reality-Format ist die Show "Das Sommerhaus der Stars" (RTL) auserkoren worden, "The Masked Singer" (ProSieben) räumt den Preis als beste Unterhaltungsshow ab. Für die beste Comedy in den vergangenen Monaten steht derweil die "heute-show" (ZDF). Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Thorsten Schorn machen für "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (RTL) das Rennen in "Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung".