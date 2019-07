Als einer der Zuhörer im Auditorium wurde Joshua Kaufman, Kind einer ultraorthodoxen jüdischen Familie in Debrecen (Ungarn), besonders beklatscht. Der heute 92-Jährige hat fünf Konzentrationslager überlebt, wurde am 29. April 1945 von US-amerikanischen Soldaten aus einem Güterwaggon im Dachauer Außenlager Mühldorf befreit. Heute lebt Kaufman in Los Angeles, hat vier Töchter.