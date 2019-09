Freunde des Reality-Trash-Fernsehens können sich freuen, denn heute Abend um 20.15 Uhr geht es auf RTL in die finale Runde von "Das Sommerhaus der Stars 2019". Promi-Pärchen, die zusammen in einer Villa leben, müssen in verrückten Paar-Spielen gegeneinander antreten. Mit dabei sind auch Willi Herren und seine Ehefrau Jasmin.