Party am "Tag des Deutschen Bieres" ebenfalls abgesagt

Auch die Party am "Tag des Deutschen Bieres" fällt aus: Der Ausschank von Freibier am Bierbrunnen in München, mit dem bayerische Brauer alljährlich am 23. April den Erlass des Reinheitsgebotes durch die Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. im Jahr feiern, ist abgesagt. Hunderte Besucher wurden erwartet. Nicht machbar in Coronazeiten.